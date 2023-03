Nothing Ear (2) si avvicinano: annunciato l'evento di presentazione e le prime specifiche

Nothing ha da poco annunciato l'evento di lancio di Nothing Ear (2), la seconda generazione degli auricolari true wireless che seguiranno la prima generazione lanciata lo scorso anno e di cui abbiamo parlato nella nostra recensione di Nothing Ear (1).

Come si può vedere direttamente nella pagina dedicata sul sito Nothing, l'evento di lancio è previsto per il 22 Marzo 2023 alle ore 16 italiane, che ovviamente seguiremo su queste pagine in diretta.

Non sono state diffuse molte informazioni sulle specifiche, ma dalla pagina e dall'invito giunto via mail emergono già alcuni dettagli: è previsto un audio ed una chiarezza migliore, e questa nuova generazione è descritta come un'evoluzione di ciò che abbiamo visto lo scorso anno.

Probabile che nel corso delle prossime ore emergano ulteriori informazioni a riguardo.

Qualche mese fa Nothing ha aumentato il prezzo di Nothing Ear (1) anche in Italia, dove sono passate a 149 Euro. Non è chiaro se anche la seconda generazione sarà commercializzata nello stesso range o se saranno disponibili a prezzi più elevati. Resta anche da capire se il primo modello continuerà ad essere acquistabile o se verrà dismesso.

Cosa vi aspettate da Nothing Ear (2)? Fatecelo sapere come sempre attraverso la sezione commenti della notizia. Noi provvederemo ad aggiornarvi man mano che ci avvicineremo al 22 Marzo.