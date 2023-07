Nothing Ear (2), drop a sorpresa della bellissima Black Edition

L'anteprima di Marcus Brownlee di Nothing Phone (2) ha messo in chiaro che la seconda generazione dello smartphone di Carl Pei è in dirittura d'arrivo. In attesa delle recensioni ufficiali da parte della stampa specializzata, arrivano novità anche lato TWS.

Forse anche per smorzare l'attesa dei fan, Nothing ha infatti presentato una splendida edizione limitata dei suoi apprezzati auricolari Nothing Ear (2), ora disponibili anche con look total black.

La Black Edition di Ear (2) va a unirsi al coro delle varianti più scure prodotte dall'azienda per i suoi prodotti, non ultimo proprio lo smartphone di Carl Pei e soci di prima generazione.

Le nuove Nothing Ear (2) possono essere acquistate sul sito ufficiale al prezzo di 149 euro, proprio come l'edizione bianca; tuttavia, al momento in cui scriviamo risultano già sold-out.

Dopotutto, la nuova azienda "trasparente" sta lavorando in maniera ottima sul fronte del marketing, mostrando di saper alimentare il giusto hype e conferendo ai suoi prodotti un'aura di unicità, veri e propri "status symbol", che in questo segmento non si percepiva ormai da tempo.

Per saperne di più sulla seconda generazione di auricolari targati Nothing, vi suggeriamo di dare un'occhiata alla nostra recensione completa di Nothing Ear (2), in attesa di scoprire tutti i segreti di Nothing Phone (2), che si preannuncia come un corposo balzo in avanti a livello prestazionale.