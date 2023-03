Nothing Ear(2), ormai ci siamo: leak svela prezzo e data di lancio europea

L'evento di presentazione delle Nothing Ear(2) si terrà il 22 marzo, ma già nelle scorse ore sono emerse le caratteristiche tecniche principali delle prossime cuffie TWS di Nothing. Ora, invece, un rumor sembra svelare il prezzo e, soprattutto, la data di lancio delle Nothing Ear(2).

Stando a quanto riportato dal leaker SnoopyTech su Twitter, le Nothing Ear(2) costeranno 159 Euro al lancio. Quello riportato da SnoopyTech è ovviamente il prezzo europeo del prodotto, che però potrebbe subire sensibili variazioni da un mercato all'altro. In ogni caso, vi ricordiamo che le originali Nothing Ear erano state lanciate a 99 Euro: solo successivamente, Nothing ha alzato il prezzo delle Ear(1) a 149 Euro.

Lo stesso leaker ha poi svelato che le cuffie saranno lanciate il 22 marzo (cosa che ovviamente già sappiamo), ma potranno essere acquistate solo dal 28 marzo, dunque poco meno di una settimana dopo. Sempre SnoopyTech ha rivelato che le Nothing Ear(2) saranno lanciate in Europa, negli Stati Uniti e in India, dunque non vedranno alcuna commercializzazione sul mercato cinese.

Un leak sulla scheda tecnica delle Nothing Ear(2), poi, ci rivela che le cuffie avranno la resistenza IP54 all'acqua e supporteranno i codec LHDC 5.0. SnoopyTech, invece, ha confermato con due render che gli auricolari avranno un design semi-trasparente (esattamente come le cuffie Nothing di scorsa generazione) e un design anch'esso parzialmente trasparente. Quest'ultimo, però, sarà fatto di un materiale più resistente agli urti rispetto al predecessore.

In generale, le Nothing Ear(2) saranno più leggere delle Ear(1), mentre dovrebbero ereditare da queste ultime alcune feature di base, come la cancellazione attiva del rumore (ANC), la Modalità Trasparenza e la piena customizzazione degli input gestuali tramite l'app dedicata.