Nothing Ear (2): prenotazioni finalmente aperte anche su Amazon Italia

Se c'è un'azienda che negli ultimi anni è riuscita a rompere gli schemi imponendosi sul settore tech sia per design che per qualità complessiva, questa è Nothing. Freschi di recensione delle Nothing Ear (2), torniamo proprio sui nuovi TWS trasparenti per un'importante novità.

Mentre scriviamo, infatti, potete iniziare a preordinare gli auricolari di seconda generazione su Amazon Italia e arriveranno anche sull'eshop di WindTre, andando a convergere con le prenotazioni effettuate sul portale ufficiale di Nothing.

Gli ordini verranno evasi a partire dal 29 marzo 2023, perlomeno per quanto riguarda Amazon, con spedizione Prime gratuita e consegna rapida.

Ricordiamo che si tratta di una generazione di conferma, che va ad alzare l'asticella della qualità guardando in primo luogo all'esperienza utente, con importanti miglioramenti all'app ufficiale e alle metodiche di calibrazione, ma puntella anche gli aspetti che già avevano convinto del primo modello, come l'ANC e un sonoro convincente per la fascia di prezzo.

Ricordiamo che si tratta del primo prodotto ufficiale dell'azienda per il 2023, dopo un incoraggiante debutto nel panorama tech sia per Nothing Ear (1) che per lo smartphone del brand.

Per saperne di più su quest'ultimo, vi rimandiamo alla nostra recensione di Nothing Phone (1), uno smartphone solido e stupefacente, soprattutto per essere il primo di Carl Pei e soci.