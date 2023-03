Nothing Ear 2 senza segreti: uguali ma diverse dalle Ear 1

In attesa della presentazione ufficiale di Nothing Ear 2, i nuovi auricolari wireless sono trapelati integralmente sul web con una serie di immagini condivise da OnLeaks con The Tech Outlook.

Come si può vedere dalle immagini presenti in calce, a livello estetico sono praticamente uguali alle Ear 2, con tanto di stelo parzialmente trasparente e custodia di ricarica wireless. Osservandole più da vicino però si nota qualche differenza (al di fuori del “Nothing Ear 2” presente sullo stelo). gli ingegneri infatti hanno spostato il microfono per la cancellazione del rumore nella parte superiore dell’auricolare, piuttosto che sul fondo.

È inoltre presente anche un puntino rosso e bianco che identificherà l’orecchio in cui inserirla, ma è chiaro che il grosso delle novità saranno a livello tecnico.

Il fondatore di Nothing Carl Pei infatti in un’intervista a Forbes ha svelato che gli Ear 2 arriveranno con supporto al codec LDHC 5.0, che dovrebbe garantire una migliore qualità del suono tramite BLuetooth. Confermata anche la protezione IP54 che garantisce la resistenza a povere ed acqua, di cui si era parlato anche nei leak.

Il rapporto di The Tech Outlook parla anche di 36 ore di riproduzione con case di ricarica e sei ore senza, che rappresenta un incremento importante dalle 34 ore garantite da Ear 1 con custodia e quattro senza. Le informazioni emerse e non ufficiali sostengono anche che i singoli auricolari peseranno leggermente meno di Nothing Ear 1.

Il reveal ufficiale è in programma il 22 marzo 2023 alle ore 16 italiane.