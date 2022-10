Nothing Ear(2): spuntano i nuovi render, saranno identiche alle Ear(1)

Dopo aver scoperto che le Nothing Ear(1) sono aumentate di prezzo addirittura del 50%, pare che Carl Pei e soci siano ad un buon punto nella lavorazione delle loro cuffie di nuova generazione. Nelle scorse ore, infatti, i primi render di Nothing Ear(2) sono comparsi in rete, per la gioia dei fan di Nothing.

Potete dare un'occhiata alle immagini, sfortunatamente non in altissima risoluzione, in calce a questa notizia. Come appare evidente nonostante la scarsa qualità delle fotografie, il design delle Nothing Ear(2) sarà identico a quello delle Nothing Ear(1), messe sul mercato lo scorso anno. Una scelta decisamente particolare, se consideriamo che Nothing sta per lanciare le Ear(Stick), una nuova linea di cuffie che, pur mantenendo buona parte dell'hardware delle Ear(1), cambieranno proprio il loro form factor.

Ad ogni modo, l'unico cambiamento evidente nelle Ear(2) è la scritta "Nothing Ear(2)" sullo stelo delle cuffie, che andrà a sostituire la precedente dicitura "Nothing Ear(1)", sottolineando il salto generazionale tra un auricolare e l'altro. Ciò lascia pensare che, se le Ear(Stick) saranno un cambiamento di design ad hardware invariato, le Ear(2) rappresenteranno invece l'opposto, ossia un prodotto più conservativo in termini estetici ma con diverse novità hardware sotto la scocca.

Sfortunatamente, però, non sappiamo quasi nulla riguardo alle specifiche tecniche delle Nothing Ear(2). Analogamente, resta ancora sconosciuta la data di lancio delle cuffie in-ear di nuova generazione: al momento, però, sembra improbabile che le Ear(2) saranno lanciate insieme alle Ear(Stick) il 26 ottobre, durante la Fashion Week di Londra. Semmai, è più plausibile che gli auricolari di Carl Pei e soci facciano il loro debutto in un secondo momento, magari nei primi mesi del 2023.