Nothing Ear(3), lancio dietro l'angolo? Carl Pei potrebbe averlo confermato

Le Nothing Ear(2) sono state lanciate in tutto il mondo a fine marzo, ma sembra che il loro ciclo vitale si stia avvicinando alla conclusione. Secondo un leak - corroborato addirittura da alcuni criptici post di Carl Pei - le Nothing Ear(3) arriveranno molto presto, a meno di un anno di distanza dall'ultima generazione di auricolari dell'azienda.

Nelle scorse ore, la sezione indiana di Mashable ha affermato di aver appreso da una fonte interna a Nothing che l'azienda lancerà Nothing Ear(3) a gennaio 2024. La release delle nuove cuffie in-ear della compagnia di Carl Pei dovrebbe dunque arrivare a circa nove mesi dal lancio della precedente versione, confermando i ristretti cicli di aggiornamento dei prodotti Nothing.

D'altro canto, le Nothing Ear(Stick) sono state lanciate a ottobre 2022, a poco più di un anno dalle Nothing Ear(1), mentre le Nothing Ear(2) sono arrivate a marzo 2023, dunque soli cinque mesi dopo le cuffie stick del colosso indiano. Per di più, la lineup di prodotti indossabili di Nothing si è ampliata già ad inizio ottobre, con il lancio del sub-brand CMF By Nothing, che inizialmente si occuperà di prodotti come auricolari e smartwatch.

Sappiamo dunque che le Nothing Ear(3) risponderanno a dei cicli di aggiornamento piuttosto rapidi, il che potrebbe significare che le differenze tra Ear(3) e Ear(2) saranno minime. In ogni caso, per il momento non ci sono informazioni di alcun genere sulle cuffie next-gen del produttore indiano: se davvero il loro lancio dovesse essere imminente, però, le prime specifiche inizieranno presto a trapelare in rete.

Infine, vi segnaliamo anche un criptico post su X di Carl Pei, che dice che "qualcosa di cattivo arriverà la prossima settimana". Non è detto che il CEO di Nothing si riferisse alle nuove cuffie della sua compagnia, anche perché ciò contraddirebbe il report di Mashable e anticiperebbe nettamente il lancio delle Ear(3) rispetto a quanto previsto dal portale indiano.

Tuttavia, le parole di Carl Pei non lasciano spazio alle interpretazioni: Nothing presenterà qualcosa la settimana prossima. Resta da capire se si tratterà di un nuovo dispositivo o di una delle azzardate mosse di marketing a cui l'azienda ci ha ormai abituati.