Nothing Ear (Stick) arrivano il 26 Ottobre: annunciato l'evento di presentazione

Solo qualche giorno fa, sul web sono emersi i nuovi render di Nothing Ear (Stick). Oggi, la società di Carl Pei ha annunciato in via ufficiale l'evento di presentazione degli auricolari, che andrà in scena il 26 Ottobre.

Come si può vedere direttamente nella pagina dedicata agli eventi di Nothing, il lancio degli Ear (Stick) avverrà a breve: la data da cerchiare sul calendario è quella del 26 Ottobre, con il via previsto alle ore 16 italiane.

Nothing li descrive come "impercettibili. Modellati ergonomicamente per le tue orecchie. Suono eccezionale, potenziato dalla tecnologia audio personalizzata. Distribuiti in un'esclusiva custodia compatta" che a molti ricorda quella di un rossetto.

Qualche giorno fa sul web era emerso anche un nuovo video hands on dei Nothing Ear (Stick). Ovviamente seguiremo l'evento in diretta su queste pagine con tutte le notizie.