Nothing Ear(Stick): online i nuovi, elegantissimi render delle cuffie di Carl Pei

Neanche il tempo di riportare il primo video hands-on di Nothing Ear(Stick), apparso sui social nelle scorse ore, che già trapelano in rete dei nuovi render in alta risoluzione delle cuffie di Nothing, il cui lancio ufficiale non dovrebbe farsi attendere a lungo.

A riportare le immagini, che trovate in calce a questa notizia, è il leaker Kuba Wojciechowski su Twitter: di recente, proprio Wojciechowski si è rivelato particolarmente affidabile riguardo ai nuovi device di Nothing, il che lascia pensare che anche queste immagini siano veritiere. In ogni caso, dalle immagini potete vedere che il design delle Nothing Ear(Stick) sarà quasi identico a quello delle Nothing Ear(1).

A cambiare sarà invece il formato della custodia delle cuffie, che non sarà più squadrata, ma adotterà una forma rettangolare, che dovrebbe ricordare il case di un rossetto. Per questo stesso motivo, Nothing ha presentato le Ear(Stick) in una cornice decisamente inusuale per un prodotto tecnologico, ossia la London Fashion Week.

I render, comunque, mostrano un'importante differenza tra le nuove cuffie di Nothing e le Ear(1) dello scorso anno. A quanto pare, infatti, le Ear(Stick) saranno delle cuffie semi in-ear, mentre le Ear(1) erano delle cuffie in-ear complete. Ciò significa anche che le Ear(Stick) avranno dei gommini, che invece erano assenti nelle cuffie di vecchia generazione.

Di recente, inoltre, le nuove cuffie dell'azienda di Carl Pei sono passate per la certificazione della FCC americana, dalla quale è emerso che esse avranno una batteria da 36 mAh e un case da 350 mAh di ricarica. Inoltre, gli auricolari supporteranno il Bluetooth 5.2 e la ricarica cablata con cavo USB-C.