Nothing Ear (stick) ufficiali: prezzo e specifiche degli auricolari con custodia rotante

In seguito alle prime avvisaglie relative a Nothing Ear (stick), torniamo a trattare il prodotto per via della presentazione ufficiale. Infatti, l'azienda ha svelato al mondo gli auricolari, approfondendo tutti i dettagli del caso.

A tal proposito, nell'ambito di un apposito evento trasmesso nella giornata del 26 ottobre 2022 sul canale YouTube ufficiale di Nothing, Carl Pei e soci sono scesi nel dettaglio delle specifiche del prodotto. Tra queste, troviamo un driver personalizzato da 12,6mm, il design half-in ear e la custodia cilindrica rotante. Quest'ultima consente di estrarre gli auricolari mediante l'apposita "corona", "nascondendoli" altrimenti dietro alla plastica.

Le linee del prodotto si ispirano alla silhouette dei rossetti, mentre gli auricolari sono stati testati ergonomicamente con oltre 100 persone. Il peso per singolo auricolare è di appena 4,4 grammi, in modo da consentire potenzialmente agli utenti di indossarli "per tutto il giorno". Per quel che riguarda l'autonomia, le stime dell'azienda fanno riferimento a fino a 7 ore di ascolto e fino a 3 ore se si telefona sfruttando gli auricolari. La custodia consente di ottenere, sempre a livello di stime, ulteriori 22 ore. Secondo Nothing, bastano 10 minuti di ricarica per ottenere 2 ore extra di ascolto.

A livello di suono, non mancano tecnologie come la Bass Lock Technology, che misura in modo smart la forma del canale uditivo dell'utente, nonché la posizione degli auricolari, determinando in questo modo quanti bassi si perdono durante l'utilizzo e sintonizzando di conseguenza la curva dell'equalizzatore.

La tecnologia Clear Voice sfrutta invece 3 microfoni e un algoritmo aggiornato per filtrare i rumori di sottofondo, così da rendere la voce più chiara durante le chiamate (in contesti rumorosi, ad esempio relativamente al vento e alla presenza di molte persone). C'è poi una nuova antenna per minimizzare le interruzioni di segnale, così come non manca il Fast Pair su Android (ovvero l'abbinamento rapido a livello di sistema).

Presenti inoltre i controlli manuali sugli auricolari, che funzionano anche quando si hanno le dita bagnate. Dal gambo si possono gestire la riproduzione musicale, avviando quest'ultima, mettendola in pausa e saltando i brani. Risulta poi possibile attivare l'assistente vocale e controllare il volume.

Passando al lato software, c'è la nuova app Nothing X, legata ai dispositivi Android e iOS. Da quest'ultima è possibile effettuare tutte le personalizzazioni del caso, dai controlli manuali alle impostazioni dell'equalizzatore. Da notare che è tutto già integrato sullo smartphone Nothing Phone (1), andando dunque a creare una sorta di ecosistema.

Per quel che concerne il prezzo italiano, gli auricolari Nothing Ear (stick) da noi costano 119 euro. In termini di disponibilità, il prodotto verrà venduto mediante il portale ufficiale di Nothing, Amazon Italia e rivenditori autorizzati. L'effettiva fase di vendita inizierà nella giornata del 4 novembre 2022 alle ore 11:30.