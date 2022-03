Nothing, evento il 23 Marzo 2022, protagonista Snapdragon: in arrivo il primo smartphone?

Il 23 Marzo 2022 prossimo Nothing, la società fondata dall’ex OnePlus Carl Per, terrà un evento battezzato “The Truth”, nel corso del quale dovrebbe svelare i suoi piani per il 2022. L’annuncio a pochi giorni dai leak che hanno mostrato Carl Pei alle prese con il presunto primo smartphone di Nothing, di cui si discute da tempo.

Non è chiaro se durante il keynote saranno mostrati in via ufficiale nuovi prodotti meno, ma Nothing annuncerà anche un nuovo round di investimenti che dovrebbe portare nelle casse la bellezza di 70 milioni di Dollari che verranno utilizzati per lo sviluppo di nuovi prodotti e per rafforzare il London Design Hub.

Nel comunicato stampa, Nothing spiega che “il finanziamento verrà utilizzato per creare nuove categorie di prodotti in collaborazione con Qualcomm Technologies e la sua piattaforma Snapdragon”. E proprio questa parte di fatto potrebbe aver indirettamente confermato l’arrivo (forse già nel 2022?) del primo smartphone di Nothing.

L’evento sarà trasmesso in diretta, a partire dalle ore 14, sul sito web di Nothing nella pagina ad hoc, dove campeggia il logo Snapdragon. Ovviamente lo seguiremo in diretta e vi aggiorneremo con tutte le novità.

Lo scorso anno Nothing ha lanciato sul mercato le Nothing Ear (1), le prime cuffie dell’azienda.