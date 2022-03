Nothing, fotografia mostra Carl Pei con uno smartphone mai visto: è il primo del brand?

Come ben sappiamo ancora da metà febbraio 2022, Nothing sta per lanciare il suo primo smartphone sul mercato internazionale. Si tratta del secondo traguardo storico per il brand fondato da Carl Pei, dopo gli auricolari Nothing Ear (1), e il suo debutto potrebbe essere più vicino del previsto.

Grazie al noto tipster evleaks abbiamo accesso a una fotografia scattata di nascosto a Carl Pei e a Cristiano Amon, rispettivamente CEO di Nothing e CEO di Qualcomm. Le due società hanno annunciato una partnership nell’ottobre 2021, dando il via a quello che è l’attuale fiume di rumor relativamente al primo dispositivo mobile del produttore fondato a Londra.

Osservando più nel dettaglio la fotografia in questione, notiamo chiaramente uno smartphone mai visto prima nelle mani di Carl Pei: molto probabilmente la scocca posteriore non è altro che una custodia pensata per camuffare il modello prototipo, ma notiamo già un foro fotocamera rotondo posizionato sulla parte superiore sinistra del retro. Al centro risultano esserci due bande bianche e nere, ma molto probabilmente servono solamente a nascondere dettagli estetici chiave.

In altri termini, quello offerto da evleaks su Twitter è solamente uno spiraglio verso quello che dovrebbe essere il primo dispositivo mobile firmato Nothing, perfetto per fare felici gli amanti del mercato smartphone e del marchio ora noto a livello internazionale per gli auricolari trasparenti Ear (1).

A quest’ultimo proposito, vi rimandiamo alla recensione delle Nothing Ear (1).