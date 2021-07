Nothing lancerà gli auricolari Ear 1 con un design trasparente? Teaser sembra confermarlo

Gli auricolari True Wireless Nothing Ear 1, o anche Ear (1), verranno presentati il 27 luglio con un evento di lancio ad hoc e, in vista di tale occasione, la società ha iniziato a distribuire gadget di invito agli influencer del settore tech e piccoli teaser che fanno discutere sulle scelte di design del prodotto.

A generare ancora più hype è stato un tweet pubblicato di recente dal noto YouTuber Unbox Therapy che potete vedere anche in calce all’articolo. In realtà è molto difficile capire di cosa si tratti, dato che tra le varie linee l’unica cosa che è ben chiara è la trasparenza del vetro. La didascalia è però evidente: “Questo è diverso”, con i tag di Nothing e degli auricolari Ear 1. La risposta al tweet del CEO Carl Pei, poi, chiude il cerchio.

Insomma, il teaser fa pensare subito alla scelta di design da parte del brand e dei partner di Teenage Engineering: degli auricolari True Wireless con parti trasparenti, restando così fedeli alla visione dell'azienda di creare "tecnologia che sembra niente", da cui il nome del marchio Nothing. Si tratterebbe certamente di qualcosa di mai visto prima nel mondo tech, un prodotto degno di concept art futuristici che sicuramente attirano sempre l’occhio dell’utente finale. Sarà veramente così? Riuscirà Nothing a soddisfare l’hype per il design accompagnandolo a un prodotto tecnicamente di qualità? Lo capiremo soltanto dopo il reveal del 27 luglio 2021.

