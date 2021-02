Nothing lancerà il suo primo prodotto la prossima settimana?

Carl Pei a fine gennaio ha svelato la sua nuova azienda chiamata “Nothing”, annunciando che i primi prodotti con questa firma sarebbero giunti sul mercato entro la prima metà del 2021. Ebbene, un tweet pubblicato nelle ultime ore dallo stesso Pei fa pensare che il debutto potrebbe avvenire già la prossima settimana.

Il post che potete vedere in calce all’articolo è abbastanza “criptico”, in quanto si limita a dire che Nothing raggiungerà “un traguardo importante”. Il link al post Instagram purtroppo non risulta più accessibile, dunque è ancora più difficile capire cosa abbia voluto dire il co-fondatore di OnePlus.

In una prima intervista con Pei rilasciata nel corso delle ultime settimane, però, è stato detto che il nuovo brand avrebbe aperto le danze con un prodotto audio. Gli utenti, quindi, hanno iniziato a parlare di tutte le possibilità: un set di auricolari True Wireless per debuttare con dispositivi piccoli ma pur sempre utili e potenzialmente innovativi, che sia nel design o nelle funzionalità; casse wireless di fascia medio-bassa per puntare su prezzi competitivi; o magari qualcosa più legato al mondo IoT.

nsomma, i rumor sono molti e non ci resta che attendere questo fatidico annuncio da parte di Nothing per sapere cosa avrà in serbo per noi il nuovo team di Carl Pei.

Ma a proposito di OnePlus, recentemente si sono fatte largo voci interessanti riguardanti il possibile successore di OnePlus Nord N10 5G, ovvero il nuovo modello N1 5G di fascia medio-bassa atteso per ottobre 2021.