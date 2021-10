Nothing lancerà il suo primo smartphone nel 2022, powerbank in cantiere?

Complice l’annuncio della partnership tra Nothing e Qualcomm, ora le indiscrezioni di mercato riguardanti il marchio di Carl Pei stanno aumentando esponenzialmente. Stando ai tipster del settore, infatti, nel 2022 sarebbero in arrivo il primo smartphone Nothing e anche la presunta power bank Nothing power (1).

A diffondere questi rumor è stato l’informatore Mukul Sharma tramite il portale 91mobiles. Chiariamo subito che le voci in questione non sono così approfondite; tuttavia, sono frutto di un ragionamento che non fa una piega.

Innanzitutto, bisogna considerare la recentemente annunciata collaborazione tra Nothing e il colosso Qualcomm: con il supporto del produttore statunitense, la società britannica potrà potenziare non solo il prossimo modello di auricolari TWS che lancerà sul mercato - a proposito, potete leggere la nostra recensione di Nothing ear (1) – grazie alla tecnologia audio Qualcomm aptX Lossless, ma anche il primo smartphone firmato Nothing.

Altro tassello importante che ci fa pensare al già avvenuto avvio dei lavori sul dispositivo mobile è, inoltre, l’acquisizione di Essential di Andy Rubin avvenuta a inizio anno. Gli amanti degli smartphone si ricorderanno sicuramente di questo marchio, famoso per essere guidato dal creatore di Android e per avere lanciato sul mercato il moderno notch che, negli anni seguenti a Essential Phone, è divenuto uno standard lato design.

Insomma, le possibilità di assistere al debutto del primo smartphone Nothing nel 2022 sono alquanto elevate. Considerata anche la storia di Carl Pei e dei soci dietro Nothing, possiamo davvero aspettarci qualcosa di interessante, ovviamente dal design minimalista e magari addirittura trasparente.

Il tipster Mukul Sharma ha però parlato anche di un power bank denominato Nothing power (1), un dispositivo certamente meno interessante rispetto a uno smartphone, ma che consentirebbe al marchio di essere associato a sempre più dispositivi di qualità. In altre parole, allargherebbe il portfolio di prodotti della società e ne aumenterebbe la fama.

Come se non bastasse, nelle giornate scorse abbiamo anche parlato dello smartwatch Nothing Wrist (1) apparso nei primi concept.