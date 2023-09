Nothing lancia il suo Back to School: grandi sconti riservati agli studenti

Il ritorno tra i banchi di scuola è ormai realtà e non c'è solamente l'iniziativa Back to School 2 di Xiaomi a poter attirare l'attenzione degli appassionati del mondo Tech. Infatti, anche un altro brand ben noto in ambito smartphone, ovvero Nothing, ha deciso di lanciare delle offerte riservate agli studenti.

A tal proposito, a inizio settembre 2023 è arrivata agli utenti iscritti alla newsletter del marchio una comunicazione relativa all'avvio, anche in Italia, di un programma per studenti. Quest'ultimo propone 70 euro di sconto sugli smartphone del brand, ma di mezzo ci sono anche altri benefici di cui coloro che stanno tenendo d'occhio Nothing da tempo potrebbero voler usufruire.

Ad esempio, nella comunicazione arrivata via posta elettronica agli utenti coinvolti si cita la possibilità di accedere a uno sconto del 25% sui prodotti audio e sugli accessori di Nothing. Non è chiaro per quanto tempo rimarrà attiva l'iniziativa promozionale, ma il brand invita a "sfruttare al massimo questa offerta finché dura".

Potrebbe insomma magari interessarvi, se risultate idonei, approfondire direttamente quanto indicato dall'apposita pagina relativa al Programma per studenti del portale ufficiale italiano di Nothing. Per verificare lo stato di studente, risulta in ogni caso possibile passare per UNiDAYS (noto portale che mette a disposizione agevolazioni per chi è ancora alle prese con lo studio).