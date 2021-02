Nothing lancia un misterioso countdown: cosa bolle in pentola?

Come preannunciato la scorsa settimana, Nothing è in procinto di mostrare le sue prime carte. Mancano infatti poco più di quattro giorni prima di sapere la direzione del nuovo percorso di Carl Pei.

Un progetto avvolto nel mistero che ha da pochissimo aggiunto un tassello al suo puzzle. Sul sito web di Nothing è infatti apparso un countdown che dovrebbe scadere martedì 16 febbraio 2021.

Oltre al timer, sul portale è anche possibile sottoscriversi alla newsletter lasciando la propria email, in modo da essere avvisati per primi su cosa bolle in pentola.

Stando a quanto emerso in un altro report, l'azienda sarebbe al lavoro su degli auricolari true wireless da lanciare sul mercato già questa estate. Ma questo dovrebbe essere solo uno dei tanti prodotti dell'ecosistema Nothing che, almeno concettualmente, promette di "eliminare le barriere tra le persone e la tecnologia", come affermato dallo stesso Carl Pei in un comunicato stampa.

Un vero e proprio ecosistema quindi, quello che l'ex direttore di OnePlus vorrebbe costruire intorno alla parola Nothing. Conoscendo i trascorsi di Pei, è possibile immaginare che i prodotti di Nothing cercheranno di scardinare l'attuale leadership del mercato, capitanato da Sony, Apple e Samsung, puntando su prezzi particolarmente accattivanti, senza sacrificare per questo la qualità.