Nothing lancia Nothing Launcher (Beta) per Android: già disponibile su Play Store

Lo scorso mese, è diventato ufficiale il Nothing Phone (1), il primo smartphone dell'azienda dell'ex CEO di OnePlus che sarà svelato in via ufficiale durante la prossima estate. Ebbene, oggi arriva un'altra novità: Nothing Launcher (Beta) per Android.

In una mail inviata agli utenti, Nothing annuncia il lancio della beta del proprio launcher per smartphone Android, che può essere scaricata direttamente dal Google Play Store ed è compatibile con Samsung Galaxy S21, Galaxy S22, Google Pixel 5 e modelli successivi e prossimamente approderà anche sugli smartphone OnePlus.

Come spiegato direttamente sul blog ufficiale di Nothing, in un post che indica anche come installarlo, Nothing Launcer dà un primo sguardo a quello che sarà Nothing OS presente su Nothing Phone (1), e gli utenti avranno la possibilità di ottenere uno sguardo all'UI e le animazioni studiate dagli sviluppatori, ma anche alle Max Icons e Max Folders che porteranno con loro una nuova esperienza per Android. Tenendo premuto su una singola app o cartella, sarà possibile ottenere un'esperienza ancora più grande. Presente anche il Bespoke Clock & Weather, vale a dire il widget che utilizzano lo stesso font del logo per mostrare l'orario e le previsioni meteorologiche.

Sempre tramite il post del blog, è anche possibile scaricare dei contenuti extra, tra cui due wallpeper e suonerie.