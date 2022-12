Nothing potrebbe lanciare un sub-brand: trapelano render del primo prodotto

In seguito alla comparsa delle prime indiscrezioni sugli auricolari Nothing Ear (2), si è tornati a discutere del brand di Carl Pei e soci. Infatti, sembra che ci siano all'orizzonte piani di espansione.

A tal proposito, come riportato da GSMArena e 91mobiles, l'azienda di Carl Pei potrebbe lanciare, perlomeno per quel che concerne gli Stati Uniti d'America, il sub-brand Particles by XO. Quest'ultimo verrebbe infatti menzionato all'interno del firmware sviluppato da Nothing, ma ad attirare maggiormente l'attenzione ci hanno pensato alcuni render trapelati sul Web.

In questi ultimi, a cui potete dare un'occhiata in calce, si può notare il presunto primo prodotto del sub-brand, ovvero degli auricolari TWS. Si fa d'altronde riferimento a una tipologia di prodotti ben nota a Nothing. Tra l'altro, in una delle immagini che stanno facendo il giro del Web si vede chiaramente la scritta "Particles by XO".

Da notare, in ogni caso, il fatto che il sub-brand della realtà di Carl Pei potrebbe anche chiamarsi solamente "XO", mentre "Particles" potrebbe eventualmente rappresentare il nome del prodotto (o di una lineup di dispositivi). Si fa però riferimento, per il momento, solamente a indiscrezioni, dunque non c'è nulla di ufficiale: si vocifera anche del fatto che gli auricolari potrebbero disporre della cancellazione del rumore attiva, ma staremo a vedere.