Nothing migliora ancora Phone (1): arriva l'update per autonomia e prestazioni

Andando oltre ai premi Red Dot Design Award per Nothing Phone (1) e altri dispositivi del brand di Carl Pei, vale la pena soffermarsi anche su un'altra questione che riguarda il noto smartphone. Infatti, è stato rilasciato l'aggiornamento a Nothing OS 1.5.4, che porta con sé ottimizzazioni in ambiti non di poco conto.

A tal proposito, come riportato anche da PhoneArena, nonché come ufficializzato direttamente mediante il profilo Twitter di Nothing, l'update software annunciato nella giornata del 4 maggio 2023 pone il focus sul migliorare autonomia e prestazioni del dispositivo. Una volta raggiunta la schermata di download dell'aggiornamento, si fa riferimento tra l'altro a diversi contesti in cui si è puntato a una maggiore fluidità, dalle animazioni alla scansione dei codici QR.

A livello di autonomia si è invece posta attenzione sui consumi standby in un contesto in cui si effettua lo switch 4G/5G. Non mancano poi novità legate a Bluetooth, pattern del lettore d'impronte, Google Safety Center e font del brand ottimizzato per l'alfabeto cirillico, come potete approfondire meglio mediante lo screenshot presente in calce alla notizia. Tra l'altro, da quest'ultimo si può notare che è stata introdotta la possibilità di fornire feedback direttamente dalle impostazioni e che di mezzo ci sono anche vari fix.

Certo, non si fa esattamente riferimento a un "aggiornamento primario", ma visti gli ambiti su cui Nothing ha posto il focus valeva la pena trattare il rilascio del tutto. Per il resto, potrebbe interessarvi sapere che Nothing Phone (1) supporta Android 14 Beta 1.