Nothing mostra il suo primo prodotto: sono un paio di cuffie true wireless

La nuova società di Carl Pei, Nothing, tramite un blog post pubblicato sul proprio blog ufficiale ha mostrato il design del suo primo prodotto: un paio di cuffie TWS (true wireless) in arrivo la prossima estate.

Nel post di Nothing viene anche mostrata quella che è la base della filosofia di Concept 1, questo il nome.

Nothing sottolinea che cha eliminato tutto il superfluo per fare in modo che "ogni grammo ed ogni byte siano presenti per uno scopo". Tra gli elementi eliminati figura anche il logo, che non figurerà sulla scocca.

Proprio il nome però ci lascia presagire che la versione finale potrebbe essere differente, ma come si può vedere nella fotografia presente in calce, la scocca degli auricolari è davvero curiosa: gli ingegneri si sono affidati ad una plastica trasparenza proprio per dare alle cuffie quell'aspetto "minimal" ed "essenziale" che, evidentemente, guiderà tutta la filosofia. A fare da "stacco" ci pensano gli inserti neri, tra cui uno in cui è presente il marchio "Nothing".

La società nel post afferma che ha pensato a questo design per gli auricolari anche per evitare che possano diventare facilmente obsolete. "Abbiamo vissuto tutti quel momento in cui abbiamo interagito con un oggetto e abbiamo provato quel senso di meraviglia o sorpresa. Questa è una parte davvero importante dell'essere umano. Concept 1 prende ispirazione dalla pipa di tabacco di una nonna. Cerchiamo di fondare i nostri oggetti su qualcosa di familiare, che speriamo permetta loro di sentirsi freschi per molti anni" si legge nel post