Nothing mostra il suo prossimo prodotto: ecco Ear (stick)

Era già nell'aria da un po' di tempo, visti gli insistenti rumor sul prossimo prodotto di Nothing, ma alla fine Carl Pei e soci sono usciti allo scoperto con le prime immagini teaser di Ear (stick).

Infatti, le immagini pubblicate sul profilo Twitter di Nothing mostrano proprio il case dei nuovi auricolari. Questi ultimi saranno dunque il nuovo prodotto (lo ha confermato Lewis Hopkins di Nothing ai microfoni di The Verge), anche se per il momento tutto ciò che si è visto a livello ufficiale è quanto presente a corredo della notizia.

Il tweet di Nothing è stato banalmente accompagnato dalla descrizione "Estremamente comodi. Squisitamente unici". Si è però sicuramente fatto notare lo stile futuristico delle immagini, che sono legate al mondo della moda e in particolare alla London Fashion Week. Per il resto, per il momento si è visto unicamente lo stile cilindrico del case (ma ribadiamo che Nothing ha già confermato che ci saranno nuovi auricolari e che questo non è dunque un semplice case per prodotti già esistenti).

Al netto di questo, quello che sappiamo è che gli auricolari avranno un design "leggero come una piuma" e "modellato sulle vostre orecchie". In ogni caso, gli Ear (stick) dovrebbero approdare sul mercato entro fine 2022. Se vi siete persi quanto fatto in precedenza da Nothing, potrebbe interessarvi consultare la nostra recensione degli auricolari Nothing ear (1). Più di recente abbiamo inoltre pubblicato su queste pagine la recensione di Nothing phone (1).