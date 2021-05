Nothing, nasce la Community ufficiale: potrà eleggere un membro del CdA

Il misterioso brand lanciato da Carl Pei a gennaio continua seminare pezzi del gigantesco puzzle alla cui composizione oggi sono finalmente chiamati a partecipare anche gli utenti.

Nasce così la Nothing Community. Una piattaforma che sarà inizialmente accessibile solo a coloro che hanno creduto nel progetto al punto da partecipare alla raccolta fondi il cui obiettivo iniziale venne raggiunto in appena 54 secondi.

Nei prossimi giorni la community iniziale sarà chiamata a eleggere la sua rappresentanza. I membri eletti andranno poi a far parte del Consiglio d'Amministrazione dell'azienda.

Appena qualche giorno fa, sul sito ufficiale è apparsa la notizia dell'imminente arrivo sul mercato del primo prodotto dell'ecosistema. Si tratta di Ear 1, un misterioso set True Wireless che, nel comunicato ufficiale, viene definito come punto di partenza e che andrà a tracciare la strada per il futuro e definirà in qualche modo anche l'arte e la filosofia dello stesso brand.

Il concetto alla base del progetto Nothing è la rimozione delle barriere attualmente esistenti fra l'uomo e la tecnologia, mirando dunque alla fusione fra innovazione, essenzialità e quotidianità. Per raggiungere l'obiettivo finale, Nothing ha chiamato a raccolta anche altre società fra cui la visionaria Essential di Andy Rubin, creatore di Android, che puntava alla creazione dello smartphone del futuro, con un form factor e una UI rivoluzionari.