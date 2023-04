Nothing non dimentica Ear (stick): arriva l'aggiornamento per bassi e non solo

Nonostante sia il periodo di uscita degli auricolari Nothing Ear (2), che sono riusciti ad attirare l'attenzione di chi è solito puntare a questo mercato, il brand di Carl Pei ha dimostrato di non essersi dimenticato del prodotto precedente. Infatti, è stato rilasciato un aggiornamento software per gli auricolari Nothing Ear (stick).

I più attenti tra di voi si ricorderanno sicuramente del prodotto, definito come leggero e rotante nella nostra recensione di Nothing Ear (stick), pubblicata a fine 2022. Ebbene, nella giornata del 4 aprile 2023 è arrivata una comunicazione via posta elettronica agli utenti legati all'azienda di Carl Pei, in cui vengono esplicitate le novità portate da questo update.

La prima questione è quella relativa all'ottimizzazione dell'autonomia, dato che, secondo le stime di Nothing, ora è possibile effettuare 40 minuti extra di chiamata. Si fa poi riferimento anche a migliorie a livello di stabilità della connessione Bluetooth, visto che il brand indica che adesso l'audio è più "pulito e chiaro".

Da notare inoltre che la società di Carl Pei ha "messo mano" all'equalizzatore dell'app Nothing X, andando più precisamente a migliorare l'opzione "Più Bassi", in modo da cercare di ottenere bassi più profondi. Insomma, nonostante la recente uscita degli auricolari Nothing Ear (2), il brand non si è seduto sugli allori per quel che concerne il supporto software relativo a Ear (stick).