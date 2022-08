Nothing, nuove cuffie in arrivo: ci sono le Ear (1) Stick e le Ear (2)

Solo poche ore fa, Nothing ha pubblicato un misterioso video mostrando quello che sembra essere un nuovo device: benché in molti abbiano pensato che potrebbe trattarsi di un successore di Nothing Phone(1) o di una sua versione "Lite", oggi dei nuovi leak spiegano che Nothing starebbe per lanciare le sue nuove cuffie in-ear.

Stando a quanto riporta il leaker Mukul Sharma su Twitter, infatti, la compagnia di Carl Pei starebbe lavorando su ben due nuove earbuds True Wireless, che potrebbero essere presto lanciate sui mercati internazionali. Ovviamente, i device dovrebbero essere due diretti successori delle Nothing Ear(1), che lo scorso anno hanno riscosso un buon successo di pubblico.

I due modelli dovrebbero dunque comprendere le tanto rumoreggiate Nothing Ear(2), cioè la nuova versione delle cuffie TWS di Nothing, e insieme le Nothing Ear(1) in versione "Stick", dotate cioè di un case più allungato e di alcuni piccoli miglioramenti hardware. Secondo Sharma, entrambi i modelli sono in fase di testing sia per il mercato europeo che per quello asiatico, perciò dovrebbero debuttare negli stessi mercati di Nothing Phone(1) e di Nothing Ear(1).

Per quanto riguarda le Ear(1) Stick, secondo alcuni leak esse potrebbero arrivare in Europa al prezzo di 99 Euro, mostrato in un listing di Amazon leakato negli scorsi giorni. A quanto pare, le cuffie in versione Stick non saranno dotate di gommini removibili e dovrebbero avere un form factor semi in-ear . Con ogni probabilità, ciò significa anche che le cuffie non avranno l'Active Noise Cancellation (ANC) e, proprio per questo, costeranno meno delle Ear(1) di base.

Per quanto riguarda le Nothing Ear(2), invece, al momento non ci sono dettagli concreti sulle cuffie, che restano ancora avvolte nel mistero: considerato che si tratta di device high-end, però, possiamo essere quasi certi che esse manterranno la feature di ANC.