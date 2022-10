Nothing Phone (1) con 256Gb di memoria in offerta su Amazon, -10%!

In attesa di scoprire quali sono le promozioni proposte da Amazon in occasione del Prime Day 2022 di Ottobre, che prenderà il via il prossimo mese, quest'oggi il colosso di Seattle sconta il Nothing Phone (1), nella versione con 8 gigabyte di RAM e 256 gigabyte di memoria interna.

Di seguito i dettagli dell'offerta:

Nothing Phone (1) - 8 GB di RAM + 256 GB, Glyph Interface, doppia fotocamera da 50 MP, Nothing OS, display OLED da 6,55” 120 Hz, nero: 475,41 Euro (529 Euro)

La consegna, senza costi aggiuntivi, è garantita per domani 6 Ottobre 2022 per tutti coloro che effettuano l'ordine entro 7 ore e 12 minuti dal momento in cui stiamo scrivendo. Non è possibile completare il pagamento il cinque o dodici rate mensili Amazon, mentre è disponibile il pagamento a rate con Cofidis, da scegliere direttamente al check out.

Sempre tramite la scheda prodotto è anche possibile aggiungere l'estensione di garanzia per due anni al prezzo di 77,45 Euro, semplicemente spuntando la casella dedicata, oppure ad 89,09 Euro optare per la protezione contro furto e danni accidentali.

Nessuna informazione sulla data di scadenza della promozione, ma come sempre in casi come questi consigliamo di effettuare l'ordine a stretto giro di orologio per evitare di perdere la promozione.