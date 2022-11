Nothing phone (1) si aggiorna, arriva NothingOS 1.1.7: ecco le novità

In attesa dell’aggiornamento ad Android 13 per Nothing phone (1), lo smartphone della startup londinese fondata da Carl Pei riceve un nuovo update intermedio a NothingOS 1.1.7 con alcune novità interessanti soprattutto per coloro che hanno le Apple AirPods.

L’aggiornamento in questione, specifichiamo già in queste prime righe, non è ancora disponibile in Italia. Dovrebbe trattarsi comunque di un’attesa di pochi giorni, data l’alta velocità della diffusione delle patch in casa Nothing. È sufficiente, in caso, controllare regolarmente la disponibilità su Impostazioni > Informazioni sul telefono > Informazioni sul software e, dunque, premendo sul numero della versione si verifica automaticamente la presenza della patch.

Per quanto riguarda il changelog delle modifiche, al suo interno si trovano l’aggiornamento alla patch di sicurezza di novembre 2022, ma anche migliorie per il sistema operativo soprattutto lato consumi e bilanciamento performance-temperatura. La vera novità riguarda però le cuffiette di casa Apple: è stata infatti introdotta una nuova feature per mostrare la percentuale di carica delle Apple AirPods direttamente su schermo. Per abilitarla una volta completato l’update è sufficiente recarsi su Impostazioni > Funzioni sperimentali.

Se invece volete già effettuare il passaggio ad Android 13 senza aspettare l’update ufficiale offerto da Nothing, potete aggiornare il phone (1) con Paranoid Android Topaz.