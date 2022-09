Nothing Phone(1) si aggiorna: migliorano fotocamera e gestione delle Ear(1)

Le vendite iniziali di Nothing Phone(1) sono state ritenute "soddisfacenti" da Carl Pei e dalla sua azienda, perciò pare che l'interesse del pubblico nei confronti dello smartphone sia stato piuttosto elevato. Intanto, però, la stessa Nothing ha rilasciato un aggiornamento per il Phone(1), il primo da un paio di mesi a questa parte.

Nel weekend, infatti, l'account Twitter di Carl Pei ha pubblicato un post in cui si spiega che la versione 1.1.4 di NothingOS è in uscita su tutti i mercati globale, con un rollout graduale che potrebbe richiedere anche qualche giorno prima che riceviate l'aggiornamento sul vostro smartphone.

Al di là dei consueti bugfix e miglioramenti di stabilità e sicurezza, pare che con l'aggiornamento NothingOS integrerà le funzioni dell'app Nothing Ear(1): a riportare la novità è stato il portale americano 9to5Google, che spiega che la gestione delle earbuds di Nothing ora avverrà a livello di sistema, e non più tramite un'app dedicata (ovviamente solo su Nothing Phone(1), sugli altri smartphone sarà invece necessario continuare ad usare l'applicazione).

Il passaggio è un piccolo ma importante passo verso un ecosistemo Nothing più coeso, specie in vista di un ampliamento con il lancio delle Nothing Ear(2) e di un nuovo device Nothing ancora sconosciuto, il cui primo teaser è apparso solo un paio di giorni fa sui social della compagnia di Carl Pei.

Altra novità piuttosto interessante dell'update è la possibilità di aggiungere il watermark Nothing alle fotografie scattate con la fotocamera dello smartphone, un po' come già avviene con gli smartphone dei principali marchi cinesi, come Xiaomi e Honor. Resta ovviamente da capire quanti utenti vorranno che tutti i loro scatti vengano "marchiati" dal logo di Nothing.