Nothing Phone (1) si aggiorna a Nothing OS 1.1.2: le novità dell'update

Dopo il primo aggiornamento software per Nothing Phone (1) rilasciato immediatamente in seguito al lancio globale con diverse migliorie e piccole novità lato audio e fotocamera, la startup londinese ha avviato la distribuzione di Nothing OS 1.1.2 con alcune correzioni interessanti e particolarmente utili.

La versione personalizzata (ma quasi stock) di Android firmata Nothing con questo aggiornamento dal peso di 35,23 MB ottiene innanzitutto un miglioramento delle performance di ricarica anche per i caricabatterie di terze parti, seguito dalla correzione di problemi tecnici legati a codec Bluetooth. Le vere aggiunte riguardano un tasto per visualizzare o meno l'icona dello scanner di impronte digitali anche quando il display è spento, e la disattivazione predefinita dell’Always-on Display durante la notte. Chiudono il tutto l’ottimizzazione di alcuni problemi minori lato UI e la correzione di bug generali.

L’update precedente, ricordiamo, conteneva grandi novità come il supporto allo standard video HDR10+, miglioramenti all'interfaccia LED Glyph e ottimizzazioni per la durata della batteria di Nothing Phone (1). In confronto, quindi, si tratta di una patch meno ricca di contenuti, ma pur sempre importante. Confermiamo infine ai lettori che è disponibile anche nel Belpaese per il download e l’installazione.

Ancora una volta, se il primo smartphone della società di Carl Pei vi attira, vi rimandiamo alla recensione di Nothing Phone (1) per scoprirlo nei minimi dettagli.