Nothing phone (1) si aggiorna a Nothing OS 1.1.3: importante per batteria e fotocamera

La startup londinese Nothing sta continuando a rilasciare update importanti per Nothing phone (1): dopo l’aggiornamento di inizio agosto a Nothing OS 1.1.2, in queste ore è iniziata la distribuzione dell’aggiornamento a Nothing OS 1.1.3 con novità particolarmente utili per batteria e comparto fotocamera.

Chiariamo subito che l’aggiornamento in questione al momento della scrittura della notizia non risulta disponibile in Italia, o almeno nella unità a noi disponibile - se siete interessati, peraltro, vi rimandiamo alla recensione di Nothing phone (1) -, in quanto il rilascio avviene gradualmente ed è richiesto solamente un minimo di pazienza affinché arrivi su tutte le unità diffuse globalmente.

Venendo al dunque, stando al changelog ufficiale Nothing OS 1.1.3 migliora la qualità della fotocamera selfie, la saturazione del colore per la fotocamera ultrawide, rende più veloci gli scatti in modalità notturna, riduce i tempi di attesa per l’elaborazione delle fotografie in HDR, diminuisce il rumore generatosi in qualsiasi scatto e migliora la nitidezza durante l’utilizzo dello zoom. Inoltre, luminosità e colori delle immagini sono ottimizzati per i contesti in cui si utilizza il flash soffuso tramite interfaccia Glyph.

Altra novità riguarda la possibilità di attivare la feature Adaptive Battery offerta da Google per ottimizzare intelligentemente la durata della batteria; o ancora, con l’update arriverà una interfaccia utente ridisegnata per l’autenticazione tramite impronta digitale nel caso delle app di terze parti. Chiudono la lista la risoluzione di un bug che impediva all’hotspot mobile di funzionare correttamente, dello stuttering su app come Twitter e Play Store, e bug fix generali.

In tutto ciò, proprio in giornata è emerso un report relativo all’aumento di prezzo di Nothing phone (1).