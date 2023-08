Nothing Phone (1) si aggiorna a Nothing OS 2.0 e 'diventa' Phone (2)

Dopo aver migliorato autonomia e prestazioni di Nothing Phone (1) con un aggiornamento mirato a maggio 2023, dimostrando attenzione e cura nel supporto nonostante il focus fosse ormai sul secondo modello arrivato poco più tardi, è partito il rollout anche per Nothing OS 2.0.

Con il major update che porta il software di Nothing Phone (1) alla personalizzazione 2.0 su base Android 13, la compagnia ha di fatto colmato il divario tra prima e seconda generazione dei suoi smartphone dall'iconica interfaccia Glyph.

L'annuncio è arrivato su Discord, direttamente dalla compagnia guidata da Carl Pei e soci.

Aggiornando il device alla seconda versione del software, Nothing punta a livellare anche e soprattutto l'estetica tra i due device dando anche al primo, visibilmente più acerbo, una maggiore identità di brand.

Tra le novità di Nothing OS 2.0 ricordiamo la semplice quanto geniale feature dei widget per i comandi rapidi, che consente di collocare sulla home dei veri e propri toggle per le proprie impostazioni preferite, in modo tale da semplificare enormemente la gestione dello smartphone nei nostri scenari d'uso quotidiani.

Come sempre, raccomandiamo di aggiornare il proprio smartphone Android non solo per ricevere funzionalità extra ed eventualmente una nuova grafica, ma anche e soprattutto per garantire che il device sia sempre pronto sul fronte della sicurezza.