Nothing phone (1) può già aggiornarsi ad Android 13: arriva Paranoid Android Topaz

Già sappiamo quando arriverà Android 13 su Nothing phone (1) nella sua versione stabile completa, ma i modder sono già entrati in azione per portare una custom ROM già aggiornata. Grazie al team di Paranoid Android, è già possibile usare Android 13 su Nothing phone (1)!

L’apertura di Carl Pei alle ROM di terze parti per il primo smartphone della sua startup ha illuminato gli occhi degli “smanettoni”, ovvero dei nostalgici degli anni d’oro del modding per gli smartphone del robottino verde. La squadra di Paranoid Android aveva già manifestato l’interesse per Nothing phone (1), avviando i lavori proprio poco dopo il suo lancio internazionale.

In queste ore è dunque arrivato l’annuncio: la Beta 1 di Paranoid Android Topaz è disponibile per Nothing phone (1) e anche Google Pixel 6 e Pixel 6 Pro. Nel caso dei due smartphone della Grande G, in realtà, Android 13 è già scaricabile con la Beta ufficiale offerta dalla società. Per il dispositivo Nothing, al contrario, è una ROM che potrebbe ovviare alle tempistiche di lancio leggermente lunghe.

Ovviamente non ci dilungheremo nella spiegazione su come installare Paranoid Android Topaz su Nothing phone (1), trattandosi di un processo semplice ma pur sempre molto tecnico. Per ogni informazione, è sufficiente visitare la pagina dedicata da team che trovate linkata sul tweet in calce alla notizia.

