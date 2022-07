Nothing Phone(1), alcune unità hanno un bizzarro problema: lo schermo diventa verde

Nothing Phone(1) è stato lanciato meno di una settimana fa, ma pare che alcune unità dello smartphone di Carl Pei e soci soffrano di un problema potenzialmente piuttosto fastidioso. Stando ai report di alcuni fan, infatti, lo schermo di Nothing Phone(1) diventerebbe verde nella parte superiore.

Vi invitiamo a dare un'occhiata ai tweet che trovate riportati in calce ed ai relativi video per farvi un'idea più chiara del problema. Il video dell'utente ViaHeart, per esempio, mostra chiaramente che lo schermo assume un gradiente verde nella parte superiore, mentre altri utenti hanno iniziato a lamentare dei dead pixel già dopo poche ore di utilizzo del device.

L'utente Harish Jangra, invece, ha risposto ad un tweet di Carl Pei spiegando che "ho ricevuto il mio Phone(1) oggi, ma ho visto che lo schermo assumeva una tinta verde in cima al display. Per favore, risolvete il problema. Sono un fan della bellezza del telefono, ma per favore riparate o cambiate il mio modello".

Un altro utente ancora, IronHrt, ricorda che lo stesso problema era presente anche sui primi smartphone OnePlus, criticando Carl Pei per non essersi distanziato dalla sua vecchia compagnia in termini di supporto post-lancio per il proprio smartphone. Al momento, però, Nothing non ha ancora risposto alle critiche e alle lamentele, perciò non sappiamo come intende gestire la situazione.

Slegata dal problema dello "schermo verde" sembra essere invece una seconda serie di guasti allo schermo, che questa volta riguardano perlopiù dei pixel "morti" attorno alla fotocamera di Nothing Phone(1), e che sono stati messi in luce da diversi altri utenti, come il portale specializzato in tecnologia Beebom e il fan Shubham Saxena. Anche in questo caso, mancano ancora delle risposte ufficiali da parte di Nothing.