Nothing Phone (1) appare in primo hands-on: svelati alcuni "segreti" del design posteriore

Mentre è iniziata la vendita dei primi 100 modelli di Nothing Phone (1) in edizione limitata su StockX, con un’asta che terminerà il 23 giugno prossimo, lo YouTuber Marques Brownlee aka MKBHD ha concesso ai suoi fan il primo video hands-on del Nothing Phone (1), svelando alcuni segreti del retro e il design dello schermo.

Con un video di circa 7 minuti caricato nella giornata odierna, il rinomato content creator ha voluto e potuto esclusivamente svelarci il modo in cui sarà possibile interagire con i LED del primo smartphone firmato Nothing. MKBHD si è concentrato principalmente sul design della cosiddetta “Glyph Interface”, ovverosia le strisce LED collocate sul retro, mostrando che è possibile programmarli per sincronizzarli con le notifiche, operare come luce durante le fotografie al posto del flash LED e monitorare lo stato di ricarica della batteria. Queste, però, sono solo alcune delle opzioni.

Curioso e decisamente unico è il comportamento durante le suonerie: le dieci pre-impostate da Nothing hanno un suono old-school molto meccanico, sincronizzato all’illuminazione variabile dei LED posteriori. Tra l’altro, a ogni contatto potrà essere associata una suoneria differente, ergo una combinazione di luci differente.

Altrettanto interessante è la parte anteriore del telefono, dato che la vediamo per la prima volta in assoluto: si tratta di un pannello piatto con una cornice uniforme e simmetrica, ergo senza mento pronunciato, e con fotocamera selfie collocata a sinistra in un notch punch-hole. Al momento MKBHD ha confermato che può solo parlare del design di base e dei LED posteriori; pertanto, dovremo attendere ancora qualche settimana per scoprire le specifiche tecniche.

Ricordiamo, del resto, che la data di presentazione è fissata al 12 luglio prossimo.