Nothing Phone(1), arriva il primo aggiornamento software: tutte le novità

Dopo aver scoperto che Nothing Phone(1) ha alcuni problemi allo schermo, che sembra diventare verde senza alcun apparente motivo, arriva oggi il primo aggiornamento software dello smartphone di Nothing, a circa due settimane dal lancio del device.

L'aggiornamento, che ha una dimensione di circa 94 MB, è attualmente in fase di rollout globale, con l'India in testa (d'altro canto, quello indiano è anche il mercato di elezione per Nothing Phone(1), nonché quello in cui lo smartphone viene prodotto) e tutti gli altri Paesi del mondo in cui lo smartphone è stato o sarà lanciato a seguire.

A quanto pare, l'aggiornamento sembra portare con sé una serie di nuovi effetti sonori per il sistema operativo, alcuni miglioramenti all'interfaccia LED Glyph e persino diverse ottimizzazioni per la durata della batteria dello smartphone. Insomma, una serie di novità che potrebbero fare la felicità dei fan, perché vanno a toccare alcune delle criticità emerse già dai primissimi giorni dopo il lancio del device.

In aggiunta, l'update arriva con il supporto allo standard video HDR10+ e con diversi miglioramenti per la fotocamera stock dello smartphone, che ora può essere utilizzata anche in modalità ritratto e in modalità HDR. Anche l'interfaccia utente della fotocamera, infine, è stata rivista da Nothing.

Tra le novità minori, poi, troviamo un miglioramento della grafica dello scanner di impronte digitali integrato sotto al display del telefono e una serie di bugfix e piccoli miglioramenti di stabilità implementati sul sistema operativo. Al contempo, comunque, Nothing Phone(1) sta per accogliere le Custom ROM, a partire da Paranoid Android.