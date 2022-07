Nothing Phone (1) arriva in Italia: disponibile in esclusiva con WindTre

A pochi giorni dalla pubblicazione dei prezzi europei di Nothing Phone (1), e quando manca ormai pochissimo al reveal ufficiale, arriva la notizia che la società di Carl Pei e WindTre hanno siglato una partnership che renderà lo smartphone disponibile in esclusiva nel listino dell’operatore telefonico.

In un comunicato diffuso da poco, viene specificato che sarà possibile preordinare l’atteso smartphone dal 12 Luglio per poi acquistarlo quest’estate presso i WindTre Store, che saranno l’unico canale di vendita fisico sul mercato italiano.

“Siamo felici di proporre in esclusiva l’opportunità di acquistare phone (1) presso la nostra rete vendita, diffusa su tutto il territorio nazionale”, afferma Tommaso Vitali, Direttore B2C Marketing & New Business di WINDTRE “Nothing sta portando una ventata d’aria fresca nel settore consumer tech e, con questa collaborazione, la nostra azienda si conferma ancora più vicina alle esigenze dei clienti grazie a soluzioni innovative capaci di migliorare le loro attività quotidiane”.

“Quando abbiamo lanciato Nothing, volevamo riportare in vita l’entusiasmo che si sentiva un tempo per l’industria tech”, dichiara David Sanmartín, Co-founder and Head of South and North Europe di Nothing. “Non vediamo l’ora di dare una scossa al mercato degli smartphone insieme ad operatori leader come WINDTRE”.

Come noto, Nothing Phone (1) utilizzerà lo Snapdragon 778G+ e sarà dotato di una scocca trasparente ed uno stile meccanico composto da oltre 400 componenti. Nessuna informazione sui prezzi e come sempre vi invitiamo a restare su queste pagine per tutti i dettagli che arriveranno il 12 Luglio 2022 alle ore 17 in occasione del lancio.