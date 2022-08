Nothing Phone(1) aumenterà di prezzo? Sì, ma non in Italia

L'amore dei fan di Nothing Phone(1) sembra essere sconfinato, al punto che qualcuno è arrivato a contare tutti i LED dello smartphone Nothing. Tuttavia, nelle scorse ore è emersa una novità che potrebbe far storcere il naso anche agli appassionati più accaniti: a quanto pare, infatti, Nothing Phone(1) potrebbe aumentare di prezzo.

Anzi, per la verità, in un mercato estero si è già verificato un primo rincaro sullo smartphone Nothing: nello specifico, in India il device ha subito un aumento di prezzo di circa 1.000 Rupie, passando da un prezzo di partenza di 32.999 Rupie ad uno di 33.999 Rupie per la versione da 8 GB di RAM e 128 GB di storage, oppure da 38.999 a 39.999 Rupie per la variante da 12 GB di RAM e 256 GB di memoria.

In totale, gli aumenti sono in realtà piuttosto ridotti, poiché al cambio attuale 1.000 Rupie corrispondono a circa 12 Euro: sommati i rincari, in altre parole, il modello base di Nothing Phone(1) costerà in India circa 420 Euro, mentre quello più costoso sarà venduto ad un prezzo di 494 Euro.

Il Vicepresidente di Nothing e General Manager della sezione indiana della compagnia, Manu Sharma, ha spiegato che Nothing Phone (1) costerà di più a causa delle fluttuazioni molto marcate della Rupia indiana sul mercato internazionale, che negli ultimi giorni ha fatto riscontrare dei tassi di cambio piuttosto instabili rispetto alle altre valute, come l'Euro e il Dollaro.

Al momento, comunque, non sembrano esserci piani per aumentare il prezzo di Nothing Phone(1) in altri mercati, come quello europeo. Per ora, dunque, gli utenti italiani che desiderano acquistare Nothing Phone(1) possono dormire sonni tranquilli. Se foste interessati all'acquisto del nuovo smartphone di Carl Pei, comunque, potete prima dare un'occhiata al teardown di Nothing Phone(1) realizzato dallo YouTuber JerryRigEverything.