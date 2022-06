Nothing Phone (1) avrà dei led sulla scocca posteriore? Alcuni video lo suggeriscono

Nella giornata di ieri, su queste pagine abbiamo pubblicato il video pubblicato per errore di Nothing Phone 1. Ebbene, oggi si parla nuovamente dell’atteso smartphone della società di Carl Pei, che si è mostrato in un filmato pubblicato dagli youtuber Rafael Zeier e Das Kann Was.

Come si può vedere attraverso il player presente in apertura, Zeier e Was ci fanno vedere il retro del dispositivo, racchiuso in una teca. Il giornalista ha avuto modo di partecipare ad un evento stampa a porte chiuse tenuto dalla compagnia asiatica, dove evidentemente ha fatto vedere da vicino il device che si sta apprestando a presentare.

L’aspetto principale, che spicca nella clip, è il retro dello smartphone che è trasparente ma condito da quelli che sembrano essere dei led su cui però non sono emerse molte informazioni. Resta da capire infatti come verranno integrati, tuttavia è altamente possibile che servano per le notifiche o per gli avvisi di chiamata. Da anni le principali compagnie del settore hanno abbandonato i LED, e sarà sicuramente interessante capire come sarà utilizzato.

Ricordiamo che l’evento di presentazione di Nothing Phone (1) è previsto per il prossimo 12 Luglio 2022, ed ovviamente lo seguiremo in diretta con tutte le notizie del caso.