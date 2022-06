Nothing Phone (1) si avvicina: conferme sulla scheda tecnica, la scocca sarà in alluminio

Sono passate poche ore dalla pubblicazione della scheda tecnica di Nothing Phone (1) e da Twitter arrivano nuove conferme ed informazioni aggiuntive sullo smartphone che sarà presentato il prossimo 12 Luglio 2022.

Il leaker Abhishek Yadav, nella fattispecie, ha spiegato che il dispositivo sarà dotato di uno schermo OLED da 6,55 pollici con refresh rate adattivo a 120Hz. Confermata la protezione Gorilla Glass sia sul fronte che sul retro, così come la presenza dello Snapdragon 778G+ come SoC di Nothing Phone, che è stata confermata anche da Carl Pei.

Sul retro troveremo una doppia lente fotografica da 50 megapixel con apertura f/1.8 e capacità di registrare video in 4K a 60fps, mentre l’interfaccia grafica sarà basata su Android 12.

In un secondo tweet pubblicato poco dopo, Yadav svela anche ulteriori informazioni sul dispositivo: NothingOS avrà i widget Bespoke, e non è previsto alcun bloatware. Interessante anche notare come, a livello estetico, siano emerse due informazioni aggiuntive: il dispositivo sarà dotato di cornici simmetriche e la scocca sarà in alluminio.

Insomma, quando manca sempre meno al reveal ufficiale, le informazioni intorno al Nothing Phone (1) sembrano essere sempre più chiare. Nella giornata di ieri, tra l’altro, sono emersi anche i render ad alta qualità di Nothing Phone (1) nella versione nera.