Nothing Phone (1) si avvicina: trapela data e prezzo di lancio

Sono passate poche ore dalla pubblicazione da parte di Nothing di qualche dettaglio su Nothing Phone (1) e nel frattempo continuano ad emergere in rete rumor ed indicazioni sullo smartphone della società di Carl Pei.

Il sito web All Around PC, nello specifico, in un rapporto pubblicato in rete spiega che lo smartphone sarà annunciato a luglio, per la precisione il 21 del mese, nel corso di un evento che però ancora non è stato svelato in via ufficiale. A riguardo le indicazioni non sono precise ed il giornale tedesco osserva che non è chiaro se Nothing abbia intenzione di tenere un vero e proprio evento oppure se darà semplicemente il via alle vendite.

Per quanto riguarda il prezzo, invece, non sono arrivate indicazioni precise: il sito però afferma che il marchio punta ad inserirsi nella fascia di prezzo di circa 500 Euro. Ciò indica che potrebbe trattarsi di uno smartphone di fascia media e non di un top di gamma, come sperato da molti.

Nel frattempo, nella giornata di ieri il fondatore di Nothing Carl Pei ha suggerito che il dispositivo potrebbe arrivare con supporto alla ricarica wireless.

Ad inizio mese, sul web era emersa anche la scheda tecnica completa di Nothing Phone (1), in cui spiccava la tripla lente posteriore con fotocamera da 50 megapixel accompagnata da due sensori da 8 e 2 megapixel.