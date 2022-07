Nothing Phone (1), Carl Pei apre porte a custom ROM: arriva Paranoid Android!

Mentre si discute sul bizzarro problema dello schermo verde per alcuni Nothing Phone (1), sul quale la startup londinese sta lavorando fronte supporto con i suoi clienti, lo stesso CEO Carl Pei sembra avere riaperto le porte alla scena delle custom ROM dopo una simpatica discussione sui social con Paranoid Android.

Come potete vedere in calce alla notizia, su Twitter il team di sviluppatori di Paranoid Android ha contattato direttamente Nothing e Carl Pei in seguito alla pubblicazione del kernel sorgente di Phone (1), gesto che ha riaperto così la porta alla community di sviluppatori di terze parti interessati a creare ROM personalizzate.

Il tutto inizia con una manifestazione d’interesse da parte di Paranoid Android sulla piattaforma dell’uccellino blu, seguita dalla simpatica risposta di Carl Pei stesso: “è molto tempo che non ci si vede”, ha scritto. Dopodiché, quando la squadra di Paranoid Android ha proposto una nuova collaborazione tra i due, Pei ha risposto come segue: “In tondo, il mondo continua a girare. Vecchi amici, siamo ancora entrambi sul ring. Tutto è cambiato, eppure nulla è cambiato”. Per quanto bizzarro possa essere come messaggio, il significato diventa rapidamente chiaro: Pei ha lasciato "carta bianca" al team di Paranoid Android!

Questa è certamente una ottima notizia per gli amanti del modding di smartphone Android che, eccetto per LineageOS e poche altre build personalizzate, difficilmente godono del supporto dei produttori. Grazie a Carl Pei, però, che già quando lavorava per OnePlus sosteneva attivamente i modder consentendo lo sblocco del bootloader senza invalidare la garanzia del dispositivo mobile, le cose potrebbero cambiare e Nothing potrebbe diventare il nuovo brand di riferimento per la community di appassionati. Certo, la scena non è attiva come una volta, ma non è mai troppo tardi.

