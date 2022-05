Nothing Phone (1), cerchio quasi chiuso: Carl Pei ha svelato la data di lancio?

Nella giornata di ieri è trapelata la presunta scheda tecnica completa di Nothing Phone (1). Oggi, il cerchio si chiude ulteriormente perchè il CEO della compagnia, Carl Pei, potrebbe aver svelato su Twitter la data di lancio del suo smartphone.

In risposta ad un utente che sul social network chiedeva a Pei la data di presentazione del primo smartphone dell’azienda, il co-fondatore di OnePlus ha risposto con un lapidario “9/6 alle 4:20”, che indica come il reveal ufficiale potrebbe davvero essere dietro l’angolo.

Non è però chiaro se si tratti di un tweet criptico o meno, ma tutto lascia presagire che quella potrebbe essere la vera data di lancio dello smartphone. Qualche settimana fa, Nothing aveva annunciato di essere al lavoro su un dispositivo di questo tipo che sarà presentato durante la stagione estiva.

Per avvicinarci ulteriormente al lancio, qualche giorno fa Nothing ha lanciato Nothing Launcher, che sarà presente di default sullo schermo. La scheda tecnica dovrebbe essere composta da un display AMOLED da 6,43 pollici Full HD+ con refresh rate di 90Hz, Qualcomm Snapdragon 778G come processore, accompagnato da 8 gigabyte di RAM e 128 gigabyte di storage, mentre il comparto fotografico a quanto pare sarà caratterizzato da una tripla lente posteriore da 50 megapixel ed una batteria da 4500 mAh.