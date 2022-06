Nothing Phone (1) conquista già il pubblico: quasi 150mila utenti puntano al preordine

L’apertura della lista d’attesa per Nothing Phone (1) ha consentito agli appassionati del brand di aggiungersi a coloro che intendono preordinare lo smartphone più atteso dell’estate appena disponibile. In questi giorni sembra avere riscosso molto successo: sul sito ufficiale quasi 150.000 utenti si sono registrati per il preordine!

Giusto ieri, 26 giugno 2022, lo stesso CEO di Nothing ha ufficializzato il superamento di quota 100.000 utenti registrati con un semplice tweet: “Oltre 100.000 in lista d'attesa per il preordine! Non vedo l'ora che tutti ricevano il Phone (1)”. Oggi, però, dal portale Nothing emerge che ci sono quasi 150.000 persone iscrittesi e apparentemente interessate all’acquisto del primo, già iconico smartphone della startup londinese.

Si tratta di un traguardo senza ombra di dubbio importante, ma che dobbiamo analizzare nel dettaglio: l’iscrizione alla lista d’attesa porta teoricamente al blocco del preordine con una spesa non rimborsabile di circa 20 Euro, ma non tutti gli iscritti avranno attivato tale opzione. Inoltre, va considerato che l’iscrizione alla lista d’attesa è effettuabile da un singolo utente con più e-mail con l’obiettivo di far salire di posizione quello che può essere definito come “account principale”. In altre parole, il numero di fan effettivi potrebbe essere notevolmente inferiore.

Ricordiamo ancora una volta che l’acquisto del pass per il preordine con il deposito iniziale consentirà agli utenti di accedere a “ricompense esclusive”.

Se anche voi siete interessati al dispositivo, eccovi gli ultimi leak di chipset e RAM del Nothing Phone (1).