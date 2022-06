Nothing Phone (1) ha finalmente una data di lancio: manca poco più di un mese

A poche ore dalla pubblicazione degli ultimi rumor sul chipset di Nothing Phone (1), la società di Carl Pei ha ufficialmente annunciato la data in cui sarà annunciato l’atteso smartphone.

Gli utenti dovranno aspettare poco più di un mese, perchè il dispositivo sarà annunciato il prossimo 12 Luglio 2022 nel corso di un keynote trasmesso in diretta sui canali ufficiali dell’azienda. Al keynote con ogni probabilità prenderà parte anche l’amministratore delegato e fondatore di Nothing, Carl Pei che è saltato agli onori della cronaca per i suoi trascorsi in OnePlus.

Proprio il CEO, in una recente intervista si è soffermato sul design dello smartphone, suggerendo che dovrebbe utilizzare una scocca in alluminio riciclata con involucro posteriore trasparente. La trasparenza è diventato un elemento distintivo dei prodotti Nothing, ed ha caratterizzato anche gli auricolari Nothing Ear di cui abbiamo parlato su queste pagine (qui trovate la nostra recensione di Nothing Ear (1)).

Il keynote di presentazione di Nothing Phone (1) è intitolato “Nothing Event): Return to Instinct” e probabilmente sarà anche teatro di presentazione del sistema operativo basato su Android di cui abbiamo avuto un assaggio con il lancio della beta di Nothing Launcher, che è disponibile per tutti gli utenti in possesso di Android 11 o versioni successive.