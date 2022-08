Nothing Phone(1), delude la riparabilità: spunta un video teardown

Il primo smartphone di Nothing è ormai arrivato sul mercato e l'azienda di Carl Pei ha rilasciato il primo aggiornamento software di Nothing Phone(1). Nelle ultime ore, però, uno YouTuber sembra aver messo in luce una grave pecca dello smartphone: a quanto pare, infatti, le riparazioni di Nothing Phone(1) sarebbero quasi impossibili.

A mostrare le difficoltà di smontaggio e riassemblaggio dello smartphone è una video-recensione di PBKReviews, che potete vedere in cima a questa notizia o su YouTube. Come sempre, il video è accompagnato da un teardown completo di Nothing Phone(1), che ci permette di dare un'occhiata a cosa si trova sotto la scocca del device.

A quanto pare, il teardown dello smartphone seguirebbe una procedura standard, con la rimozione tramite calore della colla adesiva del device e il disassemblaggio delle singole parti del telefono, partendo dai cavi e passando per la bobina di ricarica wireless, gli speaker e le altre componenti "esterne" dello smartphone.

Rimosse queste ultime, è poi possibile accedere alla fotocamera ed alla scheda madre del device, che sembra avere un ottimo sistema di dissipazione a grafite per il SoC. Sulla main board del Phone(1), dunque, troviamo le due fotocamere, rispettivamente una principale da 50 MP ed un ultra-grandangolo a sua volta da 50 MP.

Il problema principale del telefono, riporta però PBKReviews, è la difficoltà di accesso allo schermo, che lo rende poco riparabile, se non per dei tecnici esperti: il teardown dello smartphone è infatti un processo decisamente laborioso, molto più di quello del resto dei dispositivi Android. Nel complesso, dunque, Nothing Phone(1) riceve un punteggio di 3/10 in termini di riparabilità: insomma, pare che su questo aspetto Carl Pei e soci abbiano ancora molto da fare.