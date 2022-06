Nothing Phone (1), è questo il design? In rete spunta un'immagine

Mentre la finestra di lancio di Nothing Phone (1) si avvicina e iniziano a prendere piede i rumor secondo cui lo smartphone sarà lanciato il 21 luglio, arrivano oggi alcuni interessanti leak che ci forniscono le prime informazioni su design e schermo di Nothing Phone (1).

Su Twitter, infatti, il portale TechDroider ha riportato quello che sembra essere il primo leak hardware relativo allo smartphone realizzato da Carl Pei e compagnia, di cui è peraltro stata pubblicata un'immagine che mostra il design del pannello frontale e che potete vedere in calce a questa notizia.

Dalle informazioni riportate da TechDroider scopriamo che Nothing Phone (1) avrà uno schermo OLED da 6,55" con risoluzione di 1080 x 2400 p.: una configurazione piuttosto comune per ogni smartphone moderno di fascia medio-alta, insomma. La differenza maggiore rispetto alla concorrenza, in tal senso, potrebbero essere le dimensioni dello schermo, leggermente più piccole di quelle degli altri smartphone Android.

In termini di design, invece, troviamo bordi simmetrici ed estremamente sottili, che forniscono al device uno stile estremamente minimale ed elegante. Inoltre, pare proprio che lo schermo del Phone (1) sarà completamente piatto, privo di bordi ricurvi esattamente come iPhone 13 o come il recente Sony Xperia 1 IV.

Dall'immagine del pannello frontale, poi, vediamo anche una selfie-camera con design punch-hole posizionata in alto al centro dello schermo, che ha un design decisamente simile a quello del Samsung Galaxy S22 vanilla. Nessun dettaglio invece è emerso circa le specifiche tecniche del dispositivo, anche se Nothing potrebbe fornire nuove informazioni sul suo smartphone nel corso di questa settimana, stando agli ultimi tweet della compagnia.