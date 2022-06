Nothing Phone (1), doccia fredda per gli utenti: inizialmente sarà venduto solo su invito

A pochi giorni dalla pubblicazione del primo hands on di Nothing Phone (1), arriva una quasi doccia fredda per gli utenti. A quanto pare, infatti, Nothing intende ripetere la strategia messa in campo inizialmente da OnePlus e lo smartphone dovrebbe essere disponibile solo su invito.

In un video pubblicato da Nothing, che trovate in apertura, si sente il fondatore della compagnia Carl Pei dichiarare che “quando stai realizzando un prodotto molto complicato come uno smartphone, ci vuole del tempo per accelerare. Potremmo aspettare fino a quando non avremo accumulato molti telefoni e quindi iniziare le vendite, oppure possiamo iniziare a vendere il prima possibile. Abbiamo scelto quest’ultimo”. Nei minuti successivi spiega che Nothing vuole che il suo smartphone finisca tra le mani delle persone e per questo motivo ha scelto di venderlo inizialmente attraverso un sistema ad invito.

Il funzionamento sarà molto semplice e lo stesso produttore l’ha spiegato nel filmato: l’obiettivo di Nothing è assicurarsi che i primi sostenitori della community ricevano Nothing Phone (1). Una volta raggiunto tale obiettivo, si aumenterà la produzione e quindi lo renderà disponibile ad un pubblico più ampio.

Qualche giorno fa, Nothing ha messo all’asta 100 unità di Nothing Phone (1). Cosa ne pensate di questa strategia? Fatecelo sapere.