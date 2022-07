Nothing Phone(1), due fotocamere sono poche? Carl Pei non ci sta e risponde

Un paio di giorni fa, Nothing ha pubblicato degli esempi di fotografie scattate da Nothing Phone(1), che come sappiamo avrà "solo" due fotocamere, e non tre come molti altri smartphone moderni. Carl Pei, il fondatore dell'azienda, è intervenuto su Twitter proprio per spigare questa scelta.

Con un lapidario post pubblicato su Twitter, il fondatore di Nothing ha spiegato che "esperienza > potenza. 2 buone fotocamere > 1 buona fotocamera + 3 pessime lenti". Con questo breve commento, Pei ha fatto sapere ai fan che entrambe le fotocamere di Nothing Phone(1) sono state ampiamente testate dall'azienda, e che entrambe dovrebbero essere di alta qualità.

Al contempo, l'ex-cofondatore di OnePlus ha criticato la tendenza ad aumentare il numero di fotocamere negli smartphone Android, poiché essa non comporterebbe miglioramenti netti su questi ultimi: anzi, secondo Pei molte aziende continuerebbero comunque a focalizzarsi sulla fotocamera principale senza prestare particolare attenzione a quelle secondarie, nonostante il loro aumento numerico.

Intanto, comunque, la stessa Nothing ha rivelato le specifiche della fotocamera di Phone(1), che avrà una lente principale Sony IMX766 da 50 MP da 1/1.56" e con apertura f/1.88. L'ultra-grandangolo del telefono, invece, avrà un FOV di 114°, anche se non sappiamo ancora di che obiettivo si tratti. In entrambi i casi, però, le lenti avranno il dual OIS e l'EIS e potranno girare video con un miliardo di colori.

Infine, lo smartphone sarà lanciato con Night Mode e Scene Detection. Se la prima feature è piuttosto auto-esplicativa, la seconda merita di essere approfondita: Scene Detection, infatti, sarà in grado di capire quale sia il soggetto della vostra fotografia, consigliandovi come disporvi nello spazio per ottenere lo scatto migliore possibile. Intanto, vi ricordiamo che Nothing Phone(1) arriverà anche in Italia e che lo smartphone verrà presentato il 12 luglio.