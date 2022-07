Nothing Phone(1) farà fatica a imporsi sul mercato: un analista ne è convinto

Nothing Phone(1) è stato lanciato ufficialmente su tutti i mercati globali solo un paio di giorni fa, ma già sembrano arrivare delle previsioni poco rassicuranti per Carl Pei e soci circa la reale attrattiva dello smartphone. Secondo un'analisi, infatti Nothing faticherà a ritagliarsi uno spazio nel settore mobile.

Come ormai sappiamo da anni, il mercato smartphone è iper-competitivo, specie da quando i brand cinesi come Xiaomi, OPPO, OnePlus, Vivo e Huawei sono sbarcati anche in occidente con le loro numerosissime proposte in uscita ogni anno. Insomma, guardando ai numeri, che parlano di vendite degli smartphone in calo e di un numero sempre maggiore di device in uscita, è difficile pensare che nel mercato ci sia spazio anche per Nothing.

Eppure, è stato proprio il desiderio di innovare a spingere Nothing a creare il Phone(1), che si pone come il device che potrebbe portare una tanto agognata ventata di freschezza nel settore della telefonia. Sfortunatamente, le buone intenzioni di Carl Pei e soci potrebbero rimanere sulla carta, e Phone(1) potrebbe essere a rischio di diventare un esperimento interessante ma unico.

L'analista di GlobalData Ardit Ballysa, infatti, ha spiegato ai microfoni di GizChina che "Nothing Phone(1) offre delle specifiche tecniche standard e cerca di differenziarsi mediante la Glyph Interface montata sul pannello posteriore. [...] Questa interfaccia, però, non è molto più di un piccolo espediente: non è una feature che la maggior parte dei consumatori vorrebbero usare. L'obiettivo di Glyph Interface è quello di inviare le notifiche in modo discreto e intrigante, ma in realtà non c'è molto di discreto in una serie di LED che si illuminano".

Al momento, in particolare, Nothing non può puntare a concorrere con i grandi produttori, ma può semmai sperare di sottrarre quote di mercato alle aziende medio-piccole, soprattutto nel settore budget. Una realtà dei fatti molto diversa da quella riportata dalla stessa Nothing, secondo cui Phone(1) avrebbe fatto concorrenza ad iPhone.