Nothing phone (1) quanti LED ha? YouTuber li conta tutti, che impresa!

Nel corso del teardown del Nothing phone (1) compiuto dal solito JerryRigEverything, YouTuber altrimenti noto come Zack Nelson, egli ha promesso di contare tutti i LED presenti sul retro del telefono...e lo ha fatto davvero! L’impresa è ovviamente stata ripresa e pubblicata su YouTube, per soddisfare la curiosità degli appassionati.

Sul canale di JerryRigEverything pochi si aspettavano il mantenimento di questa promessa, che costituisce peraltro il terzo video sullo smartphone della startup londinese. Dopo il classico stress test di Nothing phone (1), infatti, egli ha dato spazio al teardown linkato in apertura e, ora, al conteggio dei singoli LED suddivisi nel sistema “Glyph” che caratterizza il dispositivo mobile.

Il video è quasi un contenuto ASMR per la calma con cui procede nel conteggio e nella rimozione della plastica che copre le piccole strisce LED e, nei suoi quasi 15 minuti di durata, offre qualche piccola curiosità sulla composizione del retro ripresa dal più approfondito teardown. Ma veniamo a ciò che tutti vogliono sapere: Nothing phone (1) ha davvero “più di 900 LED”, come anticipato dall’azienda nel materiale promozionale ufficiale? Ebbene sì e, anzi, quasi si avvicina ai mille dato che arriva a esattamente 972 luci LED.

